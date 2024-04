Trzy podstawowe rzeczy swiadczace o suwerennosci panstwa: 1.Armia (jak wiemy jest rozbrojona.mala liczebnosc zolnierzy etc.). 2.Energetyka (zasypane kopalnie,brak dobrej infrastruktury,uzaleznienie od zakupu surowcow i pradu etc,). 3.Rolnictwo (niezaleznosc od innych w przypadku W,klesk zywiolowych,przerwanych lancuchow dostaw etc.) Sa jeszcze inne branze, ale te 3 to podstawa. Dlatego wspieram rolnikow. Walcza z komunistycznym Zielonym Walem. Jestescie sceptyczni? Zielony Wal przejedzie kazdego jak sie rozpedzi, was tez.