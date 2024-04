To zdjęcie jest fajne. Warszawa się amerykanizuje. Wieżowców już jest tyle co w jakiejś Atlancie czy Denver. Mamy własne downtown.

I tak samo na styl amerykański razem z zaletami tego systemu przychodzą też i wady.

Jedna z nich to, że nidługo każdy w klasie średniej będzie zadłużony po same bile i jeszcze będzie się cieszył z tego że ma dobry credit score i może zadłużyć się jeszcze bardziej.



Patrząc na to wszystko Pokaż całość