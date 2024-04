No to jakoś gównianie im to idzie patrząc, że PE jest znacznie bardziej jastrzębi niż rządy krajowe a ostatnio ponad 500 europosłów zablokowało dalsze działania nad budżetem by wymusić przekazanie obrony przeciwlotniczej na rządach. Gdyby poszczególne rządy miały podejście jak europosłowie to ta wojna już dawno byłaby wygrana przez Ukrainę...