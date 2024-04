Totalnie nie ogarniam czegoś takiego. Po prostu dla mnie to jest abstrakcja, jak można #!$%@? taką akcje mając tyle innych możliwości. To jest dramat co takie osobniki, bo ciężko nazwać to człowiekiem, mają w tej głowie zamiast mózgu. Jakim zwierzęciem trzeba być, żeby nie czuć nic do swojego dziecka, nie wspominając o katowaniu czy wyrzuceniu do śmieci. Socjopaci, bez jakiejkolwiek szansy na resocjalizację. Pomijając jakieś szoki poporodowe nie ma dla mnie wytłumaczenia.