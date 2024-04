dzidek_nowak: Ja to bym chciał żeby nie wpuszczano starych samochodów ze szkodą całkowita z USA. Stwarzają zagrożenie na drogach po wieśniackich naprawach.



Wiesz o jakie auta chodzi prawda? Takie jak twoje. To którym chwaliłeś się na wykopie próbując udowodnić ze nie zazdrościsz aut Ukraińcom. ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )



Pol roku minęło a ciebie dalej dupa piecze o to jak wtedy wykop cię wyśmiał.