Pokaż całość

A ja mam inną ciekawostkę. Kot udomowił się niezależnie 4 razy.W Egipcie był to kot nubijski, któremu dzisiaj najbliżej jest do kota abisyńskiego:To on dotarł później na bliski wschód i do Europy południowej. To od niego pochodzą te wszystkie smukłe jednobarwne rasy kotów.W Persji był to kot stepowyTo od niego pochodzą wszystkie te pręgowane koty, oraz puchate i masywnie zbudowane.W Europie i azji północnej był