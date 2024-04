Płatek śniegu. koleś który się do polityki nie nadaje.

Może niech jeszcze stanie w koncie i zacznie płakać...



Do tych co głosowali na ten chlew: Chcieliście, to macie ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Teraz nie płakać i m&^&a w kubeł.

No i najważniejsze: KON STY TYC JA