Warszawa w ostatnim czasie zyskała bardzo ciekawy zabytek. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, żelbetowy zasobnik węglowy do nawęglania parowozów. Jest to naprawdę wyjątkowy obiekt i jest jednym z czterech tego typu w kraju.