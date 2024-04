Pontevedra potwierdził poprzednie orzeczenie, zgodnie z którym pies pozostanie z kobietą - czytamy w "La Vanguardia".

Czyli standard jak jest kobieta to są alimenty, jeszcze nigdy nie spotkałem ani nie czytałem o przypadku aby to facet dostał na coś alimenty. Co to za równouprawnienie, powinien być jakiś parytet do jest spora nadreprezentacja kobiet jako beneficjentów wszelakich alimentów.