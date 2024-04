Fajnie, tylko żeby to nie wymagało przeklikiwania się przez opcje by zmienić temperaturę klimatyzacji albo grzania foteli. Na kierownicy można wygodnie upchnąć kilka przycisków, ale dzisiaj są one okupowane przez ustawienia tempomatu i sterowanie radiem. Przeniesienie ekranu z konsoli środkowej to dobry ruch, tylko jak go sprawnie obsługiwać? Producenci samochodów w imię oszczędności wydają się udawać, że ludzie nie mają sprawnych kończyn, zakończonych jeszcze sprawniejszymi palcami.