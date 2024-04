Nie dość że chłop miał dwa promile, to jeszcze:

"Co bardziej bulwersujące, okazało się, że 27-latek posiada orzeczony przez sąd dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi za jazdę po alkoholu. Policjanci wystąpili z wnioskiem o tymczasowy areszt dla mężczyzny, do którego sąd ostatecznie się nie przychylił."



Tok rozumowania (że tak zażartuję) polskich SOMDÓW jest nieodgadniony.