Jedno z najbardziej topornych narzędzi z jakimi miałam okazję pracować. Owszem, mają bardziej przystępne rozwiązania (patrz: Concur), ale ogólnie to przestarzały system, który zapomniał co to UX/UI i nowe trendy. Ale co się dziwić - wywodzi się z Niemiec, a tam mają podejście, że jak działa to nie ma po co zmieniać. Szkoda tylko, że w IT to nie do końca się sprawdza.