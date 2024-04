Uwielbiam tego kolesia, on pokazuje niekompetencje naszych rządzących, którzy tworzą prawo. I robią to tak nieudolnie, że to prawo nic nie znaczy xDDDD Jak trzeba dojechać zwykłego obywatela, za spóżnienie się z ZUSem, to państwo staje na rzęsach. Ale jak trzeba zabezpieczyć obiekty wrażliwe, to już państwo jest bezbronne.



Już nie wspomne o tej głupocie, że jak jakiś szpieg będzie chciał sobie zdobyć informacje o fabryce to zrobi to z palcem w Pokaż całość