Śmieszą mnie te utyskiwania, że co ten rząd, co ten Tusk...

Zamrożenie stawek czy zerowy VAT na żywność musiał kiedyś się skończyć, uświadomcie to w końcu sobie, że żyliście na kredyt. Jak VAT jest zerowy to wpływ do budżetu też jest zerowy. Jak się nie płaci do budżetu to proszę nie oczekiwać, że ten budżet będzie choć trochę stabilny, że o wydatkach z niego nie wspomnę. Matematyka na poziomie podstawówki.