Moim zdaniem mało te 6 pkt karnych, skoro wjazd na czerwonym świetle to jest bodajże 15 punktów karnych. Skoro do jazdy na wprost było cały czas zielone, to oczywiste jest, że z poprzecznego dla kierowcy clio było czerwone. Co trzeba mieć w głowie, aby w takiej sytuacji wjechać poza sygnalizator, to ja nie wiem.