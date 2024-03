Mamy go, zbrodniarz! Kurłe musieliśmy doprowadzić do zejścia z łóżka, by na chwiejących nogach i słabym głosie, ze strachu, nie z choroby i mamy haka! Tajne kopie akt najwyższej wagi państwowej! Warto było, rozwalać drzwi, elewacje... gnidy!