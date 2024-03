Najlepsze jest to, że mogą nas już teraz powołać na ćwiczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, nawet na 3 miesiące. W ciągu 14 dni musisz anulować wszystkie swoje plany, nawet jak masz wykupiony urlop na wakacje to trudno - przepada. Umowa najmu mieszkania - do anulowania, no chyba że stać cię płacić przez 3 miesiące zarabiając 4k brutto. Masz psa i nie masz go gdzie oddać na 3 miesiące? Zostaje schronisko.



