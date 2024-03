Jakkolwiek by to głupio nie brzmiało ma to sens. Zazwyczaj nie ma ale elektrownie atomowe to nie tylko zwykłe bułki ze sklepu czy park maszynowy autobusów komunikacji miejskiej tylko twarde powiązania polityczne. Dlatego warto kolejną elektrownie robić z Francuzami bo można dzięki temu łechtać ich ego tworząc alians w rozmowach jako opozycji do jakiegoś stanowiska Niemiec. Ameryka, wiadomo gwarant bezpieczeństwa światowego. Korea, jako potencjalny dobry dostawca uzbrojenia.