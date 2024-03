Rosjanie w krajach bałtyckich to rak. Już po upadku Sajuza powinni dać im ultimatum - albo się uczą języka i starają o obywatelstwo, albo wypad do swojej matuszki. Niestety teraz są tylko i wyłącznie problemem i potencjalnym narzędziem do wyprodukowania "Republik ludowych" jak w Donbasie, czy Naddniestrzu.