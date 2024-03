Od złożenia wniosku do faktycznego postawienia przed Trybunałem droga daleka. Najpierw normalnie musi się zebrać komisja odpowiedzialności konstytucyjnej, która musi wezwać do ustosunkowania się, przesłuchać świadków etc. i dopiero potem w ogóle może podjąć decyzję czy w ogóle przedłożyć Sejmowi wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności.