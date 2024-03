Uwielbiam trylogię. Miałem nadzieje że twórcy w 4 części pokażą zion jako kolejną część systemu matrix z którego faktycznie nie można się uwolnić. Że został stworzony dla tych co się buntują. I wyjaśniło by to dlaczego neo widział agenta i mógł zatrzymać montwy. Potencjał zmarnowany.