Nie mam tatuaży to się wypowiem.

Co za durny artykuł, 120 osób w polsce przebadali i się okazuje, że osoby wytatuowane uprawiają znacznie częściej seks oralny xd o nie, cóż za tragedia xd



Twoje ciało, rób se z nim co chcesz. Moja mama w wieku 60 lat zrobiła sobie tatuaż, boje się myśleć co z nią nie tak, pewnie ma depresje i bierze narkotyki...



Od tysiącleci ludzie robią sobie tatuaże z różnych Pokaż całość