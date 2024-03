Trzeba przyznać, że protest jest bardzo uciążliwy, dzisiaj rano od strony Legionowa w zasadzie nie dało się dojechać do Warszawy, samo zawrócenia na obwodnicy Jabłonny zajmowało kolo 45 minut. Nie wiem ile osób nie dotarło do pracy ale podejżewam że sporo, a to już realne straty dla gospodarki.To też realny problem dla mieszaknców Legionowa ciekawe czy bedzie miało to wpływ na wybory do wladz lokalnych 7 kwietnia.