Dajecie się robić w bambuko - do póki nie zmienią zasad płacenia składki zdrowotnej to nie ma żadnej kwoty wolnej od podatku. Juz gdzies pisałem, że to 30k kwoty wolnej przy tych zasadach to to samo co 3k przy starych. Zwiększenie kwoty do 60k da całe 3600zl oszczędności, zniesienie składki jako procentu od dochodu dużo więcej.