postępy w technologii materiałowej sprawiły, że udało się zejść ze stratami do poziomu zaledwie 3 procent na dystansie 1 000 kilometrów

Z artykułu:Nieźle. Zakładam, że jest to High Voltate DC, więc jeszcze po obu stronach będą straty na falownikach/prostownikach ale nadal bardzo ok. Teraz budować w opór PV po obu stronach, bo są ekstramalnie tanie i cały czas tanieją. Wieczorem będzie zasilać nas USA a w południe my będziemy zasilać USA.