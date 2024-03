Parlament Europejski zdecydował, że do 2040 mają zniknąć piece gazowe. Wielu Polaków łapie się za głowę, bowiem całkiem niedawno rząd i samorządy zachęcały do wymiany „kopciuchów” na piece gazowe, argumentując to troską o środowisko i wytycznymi Unii Europejskiej…