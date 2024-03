Artykuł jest mało rzetelny, miało płynąć zboże tirami z Litwy do polskich młynów, skontrolowano 14 000 ciężarówek, a zatrzymano raptem chyba jeden czy dwa tiry z wyrobami z pszenicy rosyjskiej. Zatrzymano cebulę bez papierów skąd pochodzi, miód wrzosowy który miał za mało pyłku, żeby go uznać za wrzosowy, partię 24 ton prosa z robakami, kawę bez certyfikatu i trochę drobnicy. 9 przypadków jak piszą w artykule, to nie jest jakaś olbrzymia ilość, Pokaż całość