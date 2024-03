Wystarczy, że Europejska partia ludowa zostanie odsunięta od władzy..to tak jakby mówić, że trzeba zdobyć Warszawę w przeddniu wyborów do Sejmu w których zła partia rządząca ma spore szanse i tak przegrać, albo mówić, że w ogóle Należy cofnąć państwo do PRLU lub II RP, bo obecna władza robi wałki. -,-



To informacja przedewszystkim do tych geniuszy co nie rozumieją kto w UE sprawuje władzę i na jakiej podstawie.

A jak odsunąć Pokaż całość