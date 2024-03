Ja mam jedno pytanie, dlaczego policja ogra uczyła się do sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Drogą krajową to zazwyczaj prędkości powyżej 50 km/h a czołówka z taką prędkością to spore zagrożenie. Czemu nie doszło do zepchnięcia, wychowania lub innego sposobu zatrzymania pojazdu w sposób bezpieczny dla pozostałych uczestników drogi? Czy życie szurnietego kierowcy i policyjny radiowóz są ważniejsze niż życie prawidłowo poruszającego się użytkownika drogi?