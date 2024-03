Normalna sprawa z wpisem o kradzieży. Ktoś nie płaci, windykacja zgłasza i jest taki wpis.



A druga kwestia, wystarczy otworzyć cepik i jest to wszystko widoczne.



I trzecia kwestia, jaka to wada ukryta, skoro szary kowalski może za darmo to sprawdzić w kilkanaście sekund.