Mężczyźni głosują na skrajnie konserwatystów - na trumpa, na putina,

Akurat Putin ma takie same poparcie u kobiet tak i u mężczyzn, a historycznie Hitlera wybrały do władzy kobiety. Co do Trumpa, to tak się składa że demokrata i laureat pokojowej nagrody Nobla - Obama prowadził więcej wojen.