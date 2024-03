kolejny przykład na to, że prawo tu jest dla bogatych



to się właściwie sprowadza do tego, ze służby graniczne to klasa średnia niższa/robotnicza, a w tym gównokraju to oznacza bycie śmieciem ludzkim



znieważyć kogoś o tak niskim statusie nie można, a w tym gównokraju procesy o znieważanie wygrywają tylko bogacze/klasa wyższa