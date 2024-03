Joemonster, strona ze śmiesznymi obrazkami i soft erotyką i jej tekst na dzień mężczyzn. Nie są to życzenia na miarę onetu, ale to też porównywalny kawałek dziennikarstwa. Czyli - jak kobiety mają ciężko, jak są niedoceniane, jak przeciętny facet myśli tylko by zaciągnąć je do łóżka lub zgwałcić.