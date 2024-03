Do póki żaden z tych odklejonych tiktokerowych aktywiszczy nie dostanie minimum 10 lat paki za takie akcje a jedynie upragniony rozgłos w mediach. Do póty takie akcje, niszczenie, przyklejanie się do ulic i oblewanie farbami pomników będą mieć miejsce..



Lubicie sejmowe tańce i kredki? To zaczniemy do muzeów wpuszczać ludzi po osobistych przeszukiwaniach i ochroną pod każdym eksponatem ¯\(ツ)/¯