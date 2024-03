Czytajcie między wierszami, jednym słowem Szwajcaria przekaże tym osobom do których te pieniądze należą, a czy to przez Kijów czy przez Mińsk - jedna doopa, tylko że wizerunkowo by stracili gdyby to przeszło przez Mińsk, a tak przez Kijów - kraj poszkodowany etc etc i wrócą do właścicieli.