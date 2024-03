Co to za bzdury! Znam to miejsce, byłem tam kilkukrotnie. Rezerwat jest kilka kilometrów obok tej fabryk i nie ma nic wspólnego z tym miejscem. Fabryka Airbusa w Hamburgu była na lotnisku pod Hamburgiem i została rozbudowana w roku 2000 o kolejne hale. Sam rezerwat powstał w roku 2018 i łączył kilka mniejszych rezerwatów z okolicy. Nigdy nie został pomniejszony ze względu na budowę fabryki. Baaa jest tam jeszcze spora rezerwa na Pokaż całość