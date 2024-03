Informacja Nieprawdziwa. To nie są konkretne propozycje.



"Jedną z wprowadzonych zmian ma być zniesienie w tym roku kar dla rolników, którzy nie spełnią norm środowiskowych czy klimatycznych. "Natomiast w latach 2025-2027, czyli do końca okresu budżetowego, zostaną wprowadzone zmiany łagodzące dotychczasowe wymagania Zielonego Ładu. Będą to rozwiązania legislacyjne"