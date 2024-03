1.Trzeba ukraść pralkę na Ukrainie. 2.Trzeba przewieźć pralkę tysiąć pięset sto dziewieńcet kilometrów za Amur. Koszty nie mają znaczenia "trofiejna". 3.Etap wyparcia -Nuu my nie mamy bieżącej wody? A co ty Kolia taki zdziwiony? 4.Etap adaptacji. Przerób pralkę na piłę do patyków. 5.Zwycięstwo.