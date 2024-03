Czekajcie, to nie jest ta fabryka która miała powstać w Polsce, ale Niemcy sypnęli kasą i powiedzie, że oni to jakość, a z Polski pracownicy i tak przyjadą? To nie jest ta fabryka pod którą ekoterroryś i protestują i atakują budowlańców?



A dodam jeszcze, że wczoraj słyszałem, że Niemcy nie potrafią pozyskać ekspertów z zagranicy, a ci co przyjechali szybko wyjeżdżają. Jako powody wyjazdu podają w kolejności od najczęstszej:

1. Wrogie nastroje Pokaż całość