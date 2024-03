Stan tej floty raczej minimalnie ma wpływ na wynik całej wojny.

Pokaż całość

Desant co prawda odpada (przez pierwszy miesiąc-dwa wojny były takie obawy), ale okręty bojowe służą za platformy do wystrzeliwania rakiet manewrujących plus dodatkowo są elementem blokady ukraińskich portów. To właśnie przez to pojawiła się kwestia eksportu zboża "tranzytem" (pff...) przez kraje UE, co z kolei doprowadziło do korupcji, protestów etc.Myślę, że to całkiem spory wpływ. Flota może całkiem