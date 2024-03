Auta osobowe w UE to <1% światowej emisji CO2

cala unia to 8%

transport z tych 8% to 1/4

z czego samochodowy to 3/4 całego transportu

z czego 3/5 to samochody osobowe.



czyli 100 * 0,08*0,25*0,75*0,6 = 0,9%



Ale to elektryki uzdrowią sytuację....