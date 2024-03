Scenariusz jak podczas pandemii. Ziemia się pali - wszyscy umrzemy. Aby ocalić świat trzeba tylko ograniczyć ślad węglowy - kupujcie auta elektryczne. Nie chcecie kupować - zakażemy wam spalinowych, dla dobra ogółu. Wszystko to za nasze pieniądze i z naszych podatków. Pompowanie kasy do korporacji. Prywatyzacja zysków, uspołecznianie strat. A pożyteczni idioci będą myśleli, że to dla naszego dobra i czystego powietrza. Szumlewicz to jeden z tych idiotów.