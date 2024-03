Miller ma wady, popełniał też błędy, jak chociażby ogórkowa, ale jak się popatrzy jakie głąby są dziś na lewicy i jakie było stare SLD, to nie można nie stwierdzić, że to byli innej klasy politycy, do tego nie opętani przez lewactwo. Dziś się to tak poprzesuwało, że pewnie stare SLD byłoby bliżej centrum niż platforma xD

A tu mówi słusznie. Pomagać tak, ale chronić swoje interesy i w końcu zacząć czegoś wyamgać. Pokaż całość