Dlatego w polsce socjal sie nie sprawdza a prawo powinno byc maksymalnie uproszczone bez pierdyliarda wyjatkow, kruczków, przedzialow, interpretacji itp



Nie da sie kuzwa dac jakiejkolwiek pomocy bo polactwo od razu kombinuje jak by tu okrasc reszte spoleczenstwa, co dziwne zwykle z przyzwoleniem polakow ktorzy uwazaja ze jak zdzisek patol okradnie panstwo albo pracodawce to mu sie nalezy bo to nagroda za bycie sprytnym