Dziwię się, że są tacy naiwni. Bo co mnie jako sprzedającego obchodzi kto to kupi. Czy to będzie kobieta z jedną nogą, czy rodzina z bombelkiem. Zresztą te infantylne karteczki tylko odstraszają, dla mnie one śmierdzą już z daleka jakimiś biedakami. Kto normalny robiłby ogłoszenia papierowe z jakimiś ludzikami narysowanymi przez 5 letnie dziecko ? No, ale widocznie działa na jakąś grupę sprzedających.