W sumie to był eksperyment. I w końcu zablokowali mi konto na tiktoku. I tak jak się spodziewałem, potwierdziło się za co… Za wrzucenie ostatnich materiałów związanych z gettem i ogólnie II wojną światową. Jak ktoś chce zobaczyć, co mogłobyć zdaniem chińskich cenzorów z tik toka nie tak niech zerknie na ostatnie rolki i shortsy na kanale, m.in. te o „Wojnie Stalina” z rozmową z amerykańskim historykiem. Nie było w nich scen śmierci, zwłok, wodza III Rzeszy i wszystkiego co powoduje ograniczenia na FB i Y*T.