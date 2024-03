Oczywiście hasełko "chleb tylko z Polskiego zboża" a lista firm importujących latami z Ukrainy długa na minimum 540 miejsc. Jesteście dymani do samego końca takimi hasełkami i sloganami reklamowymi o chlebku, oleju i wszystkim innym z rolnictwa.



A rolniasy do tego dokładają fałsz w postaci mówienia, że to Ukraina jest tu głównym winowacją, a to nie prawda. Do tej pory nie była jak można było po cichu tanio kupować, a teraz jacyś Pokaż całość