Tak dla przypomnienia ... Obama grał sobie w golfa , po odwołaniu wizyty na pogrzebie Kaczyńskiego... My tu bijemy pianę na Ruskich i Węgrów gdzie oni przynajmniej grają w otwarte karty , i taki ,,toast,, to był na cześć zmarłego ich oponenta .

A nasz ,,Big Brother,, to jawnie z nas dosłownie szydził czy nie mam na to słow jak to nazwać .

Ale lampka czerwona mi się zapaliła jak to sobie