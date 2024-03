Jak na Generała to zapierdzielił ten temat z wykrzyknikiem. Nie dość że to powiedział Francuz, to w tym miejscu należy nie potwierdzać i nie zaprzeczać, tylko trzymać sytuację w szachu po swojej stronie, podtrzymując że "nie wiemy co zrobimy - wszystko zależy od rozwoju sytuacji, a nasze bezpieczeństwo jest priorytetem". Niech się Ruskie też trochę zastanowią co robią bo 2-ga strona też może postraszyć.