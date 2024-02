Obczaiłem "doraźny schron" w budynku, w którym wynajmuję mieszkanie, jest to zwykła wzmocniona piwnica z lat pięćdziesiątych, kiedyś były tam drzwi gazoszczelnie, które są tak wypaczone, że się nie zamykają obecnie, do tego zasypane jest wyjście ewakuacyjne umożliwiające opuszczenie schronienia w razie zawalenia budynku (strop żelbet powinien wytrzymać). No i pojemność 80 osób to chyba na stojąco jeden koło drugiego. Tak czy inaczej ostatni najemca zdecydował się na wynajem właśnie po obejrzeniu Pokaż całość